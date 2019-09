Senioren basteln für Weihnachten

Der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Pfarrweisach lädt alle Senioren für Freitag und Samstag, 20. und 21. September, zum Basteln von Weihnachtsdekoration in den Pfarrsaal ein. Beginn ist jeweils um 13.30 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wer möchte, darf seine Nähmaschine und Nähutensilien mitbringen, heißt es in der Einladung. Die Aktion ist Teil einer Studienarbeit von Ina Werner, der Tochter der Vorsitzenden Andrea Werner. Die selbstgebastelten Dekorationen sollen im Dezember beim Weihnachtsmarkt in Altenstein zum Verkauf angeboten werden. red