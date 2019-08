Senioren aus Hausen erleben, woher die Brötchen kommen

"Für meine Senioren nur das Beste", sagt Hausens Seniorenbeauftragte Gerda Wagner. Diesmal machte sie sich mit "ihren" Damen und Herren auf den Weg, um die Backstube der Großbäckerei "Brothaus" in Burgbernheim (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu besichtigen.

Interessant fanden die Senioren, dass sie zuerst - wie auch die Mitarbeiter - Hygienekleidung anziehen mussten und den Backbereich nur durch eine Hygieneschleuse betreten konnten. "Wir konnten die Produktion der Backwaren sehen. Kuchen und Torten werden in Handarbeit hergestellt. Die Brötchen laufen durch die automatisierte Produktion und alles wird für die Filialen in die richtigen farbigen Körbe zur Auslieferung verladen", berichtet die Seniorenbeauftragte.

Beeindruckt waren alle, dass die Fahrer morgens um 4 Uhr bereits losfahren, um zum Beispiel die Filiale in Hausen zu bestücken. Und den Senioren gefiel, dass Backwaren, die am Abend noch übrig sind, an die "Tafeln" gegeben werden. "Andere Reste werden als Tierfutter verwertet, und die belegten Brötchen kommen in die Biogasanlage", ergänzt Gerda Wagner.

Nach dieser Führung ging es weiter nach Rothenburg zur "Brothaus"-Filiale "Schlachthof". "Das war früher mal ein Schlachthof, der umgebaut wurde. Hier kann man noch viele alte Dinge von früher sehen", erklärt die Seniorenbeauftragte. Hier bekamen die Senioren Bratwürste zu essen. "Und schließlich konnten wir Rothenburg noch auf eigene Faust erkunden. Das war ein richtig schöner Tag", sagt Gerda Wagner und überlegt sich schon wieder, was sie "ihren" Senioren demnächst bieten kann.