Die Eltingshäuser Senioren unternehmen am Dienstag, 13. August, einen Halbtagesausflug nach Friesenhausen. Von dort geht es weiter nach Königsberg i. Bay., wo eine Kaffeepause eingelegt wird. Das Abendessen wird in Rannungen eingenommen. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Anmeldungen zu der Fahrt unter Tel.: 09738/433 und 09738/674. sek