Senior zieht zu früh nach rechts

Kurz vor dem Autobahnkreuz der A 70 in Fahrtrichtung Schweinfurt überholte am Samstagnachmittag der 79-jährige Fahrer eines Renault den vorausfahrenden Kia einer 38-Jährigen. Da er einen zügig hinter ihm herannahenden anderen Pkw bemerkte, wollte der Senior seinen Überholgang schnell beenden. Dabei zog er jedoch erheblich zu früh nach rechts und streifte dadurch den Kia an der linken Fahrzeugseite. Beide Fahrzeuge blieben nach dem Unfall fahrbereit, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 12 000 Euro.