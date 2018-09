Senior wurde um seine Ersparnisse gebracht

Im festen Glauben, seinem Enkel beim Kauf einer Eigentumswohnung zu unterstützen, übergab ein 91-Jähriger am Mittwochnachmittag einem Fremden seine gesamten Ersparnisse. Erst am Abend wurde ihm klar, dass er betrogen wurde. Die Kriminalpolizei warnt nachdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Der 91-Jährige erhielt im Laufe des Tages einen Anruf von seinem angeblichen Enkel. Dieser würde mehrere zehntausend Euro für den Kauf einer Wohnung benötigen und bat seinen Großvater um Unterstützung. Bei dem Anrufer handelte es sich aber nicht um den Enkel des Mannes, sondern um einen bislang unbekannten Betrüger. Der Rentner suchte im festen Glauben daran, seinem Enkel zu helfen, sämtliches Bargeld in der Wohnung, Goldmünzen und Schmuck zusammen und übergab die Wertgegenstände in einer Tüte am späten Nachmittag einem ihm völlig Unbekannten. Dieser gab sich als ein Bekannter des Enkels aus. Am Mittwochabend klärte dann die Tochter des Geschädigten ihren Vater darüber auf, dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war. Der Senior verlor dadurch seine gesamten Ersparnisse.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät deshalb nochmals eindringlich: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht eindeutig erkennen.

Niemand in die Wohnung lassen

Fragen Sie den Anrufer nach persönlichen oder familiären Einzelheiten, die er wissen sollte und geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Außerdem rät die Polizei, einfach den Telefonhörer aufzulegen, sobald der Gesprächspartner Geld fordert. Nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen sollte bei Angehörigen Rücksprache genommen werden. Vor allem aber sollte man keine fremden Personen in die Wohnung lassen und niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte übergeben. Wem eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt, soll die Polizei unter der Notrufnummer 110 einschalten. pol