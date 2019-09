Senior widersetzt sich erfolgreich Räuberin

Mit einer mutmaßlichen Waffe und Drohungen versuchte eine Frau am Freitagnachmittag einen Rentner am Kanal auszurauben. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14.20 Uhr lief der rüstige Senior zu Fuß auf dem Kanaldamm zwischen Hirschaid und Strullendorf, als von hinten eine Frau mit einem Fahrrad an ihn heranfuhr. Sie forderte ihn auf, seinen Geldbeutel auszuhändigen und erweckte dabei mit einer in der Jacke verborgenen Hand den Anschein, eine Waffe mitzuführen. Als der Mann sich weigerte, die Börse herauszugeben, wiederholte die Täterin ihre Forderungen mehrmals. Erst als der Senior sein Mobiltelefon hervorholte, um die Polizei zu rufen, flüchtete die Frau mit ihrem Fahrrad in Richtung Hirschaid.

Unmittelbar vor der Tat traf der betagte Mann beim Aufgang zum Kanaldamm am Schleusenweg auf ein Pärchen, das dort einen lautstarken Konflikt austrug. Bei der in den Streit verwickelten Frau handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die spätere Täterin. Zu diesem Zeitpunkt war auch eine weitere Person auf einem Fahrrad anwesend, von der sich die Ermittler weitere Erkenntnisse auf die Räuberin erhoffen.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 35 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, braune nackenlange Haare und schlanke bis kräftige Statur. Zur Tatzeit trug sie eine graue Outdoor-Jacke und einen grauen Pullover.

Zeugen, insbesondere die Person, die das streitende Pärchen beobachtet hat, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red