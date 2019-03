Senior übersieht Auto an B-470-Einmündung

Der Gesamtschaden eines Verkehrsunfalls am Donnerstag an der B 470 bei Pretzfeld beträgt 10 000 Euro. Am Morgen wollte ein 66-jähriger Mann mit seinem Auto an der Einmündung zur Bundesstraße nach links in Richtung Forchheim abbiegen. Gleichzeitig näherte sich ein 21-jähriger Golf-Fahrer von Ebermannstadt. Vermutlich übersah der Senior den jungen Mann und im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Während der Golf-Fahrer über leichte Blessuren klagte, blieb der Unfallverursacher laut Bericht der Polizei Ebermannstadt unverletzt.