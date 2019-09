Ein 74-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Falkendorfer Bergstraße mit seinem Fahrrad gestürzt und hat dadurch das Bewusstsein verloren. Es gibt keine weiteren Unfallbeteiligten. Ein zufällig in seiner Freizeit vorbeikommender Notarzt leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sofort Erste Hilfe. Der 74-jährige wurde zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation in eine Erlanger Klinik gebracht.