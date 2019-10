Ein Rentner befuhr am Donnerstag mit seinem Roller samt Anhänger die Ludwigsbrücke in Richtung Garitz. Ein vor ihm fahrendes Fahrzeug bremste an der Kreuzung Ludwigsbrücke/Bismarckstraße und hielt. Der Roller-Fahrer bremste ebenfalls, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seinen Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich am Bein und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 5000 Euro. pol