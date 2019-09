Ein 84-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag gegen 13.20 Uhr die Kreisstraße von Neuebersbach in Richtung Münchsteinach. An der Einmündung in die Steigerwaldstraße übersah er beim Einbiegen ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beim Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. pol