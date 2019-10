Mit leichten Verletzungen musste ein 88-jähriger Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl war der Senior am Mittwochvormittag auf dem Radweg von Ampferbach in Richtung Burgebrach unterwegs. Als er kurz vor der Ortseinfahrt auf die Fahrbahn wechseln wollte, kippte das Gefährt um.