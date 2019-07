Senior fährt gegen geparkten Touran

Beim Rückwärtsausparken stieß am Donnerstag gegen 20.40 Uhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Marktstraße geparkten VW Touran. Der Fahrer und sein Beifahrer stiegen zunächst aus und begutachteten den beschädigten Pkw. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Zeugen hatte die Unfallflucht beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte ein 80-Jähriger aus Kulmbach ermittelt werden. pol