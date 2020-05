Senior beim Baumfällen schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten hat sich am Mittwoch ein 76-jähriger Mann in Moggast schwer verletzt. Der Senior wollte am Nachmittag auf seinem Anwesen in den Eierstauden einen Baum fällen. Da dieser sehr hoch war, hatte er die Idee, die Fichte zuerst auf einer Höhe von vier Metern einzusägen und anschließend die Baumkrone mithilfe eines zuvor befestigten Seils umzuziehen. Auf einer an den Baum angelehnten Leiter stieg er - zusätzlich mit Klettergeschirr und Helm ausgerüstet - hoch und sägte auf der einen Seite den Stamm an. Auf der anderen Seite sägte der Senior fatalerweise zu tief ein, so dass die Bruchleiste zu gering war. Der Baumwipfel brach vom restlichen Stamm ab. Dabei drehte er sich und riss den betagten Mann von der Leiter. Die von ihm zuvor durchgeführten Sicherungsmaßnahmen mit seinem Klettergurt und Seilen schlugen fehl. Der Mann fiel auf den Boden und verletzte sich dabei schwer. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er in die Uniklinik in Erlangen gebracht.