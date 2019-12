Seninare für Bierfans

Der Verein Bierland Oberfranken bietet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bierakademie im Januar spezielle Seminare im museumspädagogischen Zentrum im Kulmbacher Mönchshof an. Sie sind geeignet für Brauereigasthofbesitzer, Vertriebsleute, Gastronomen, Servicekräfte und Bierfans. Infos und Anmeldungen bei Bier-, Edelbrand- und Käsesommelier Markus Raupach (E-Mail: markus@raupach.eu). Das erste Seminar findet vom 27. bis 29. Januar statt, in diesem dreitägigen Intensivkurs erleben die Teilnehmer die Welt des Bieres von Grund auf. Am 30. und 31. Januar geht es dann darum, Bier perfekt zu präsentieren und erfolgreich in der Gastronomie zu verkaufen. red