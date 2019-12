Sengfelder ist der Bamberger Erfolgsgarant

Brose Bamberg vermisste bei den letzten vier Niederlagen einen Akteur, der in den entscheidenden Minuten kühlen Kopf bewahrt und hilft, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Seit Samstagabend ist dieser Spieler gefunden: Christian Sengfelder zeigte beim 80:69-Erfolg bei den Löwen Braunschweig genau diese Qualitäten und bescherte an alter Wirkungsstätte mit einer engagierten und abgezockten Leistung seinem Brose-Team den Einzug ins Pokal-Halbfinale und damit die Möglichkeit zur Titelverteidigung.

Zehn seiner 22 Punkte erzielte der kämpferisch starke 2,03-Meter-Mann im letzten Viertel. Entscheidend: Seine beiden getroffenen Dreier nach zuvor vier erfolgreichen Distanzwürfen des Ex-Bambergers Lucca Staiger, der gerade einmal 36 Stunden vor der Partie von den Braunschweigern verpflichtet worden war, erstickten die Aufholjagd der Oker-Städter im Keim. Neben dem 24-jährigen Sengfelder hatten aber auch Assem Marei (12 Punkte/9 Rebounds), Retin Obasohan (15/5) und Bryce Taylor (12/4 Dreier) ihren Anteil am Sieg. In den ersten drei Vierteln taten sich beide Teams in der Offensive schwer, bevor im letzten Viertel auf beiden Seiten die Distanzwürfe fielen.

Bamberg behält die Nerven

"Nachdem Staiger vier Dreier im letzten Viertel getroffen hatte, dachte ich, es geht schon wieder los", erinnerte sich Sengfelder an die letzten Niederlagen, bei denen das Brose-Team immer in der Schlussphase die Nerven verloren hatte. In der Volkswagenhalle waren es aber diesmal die Bamberger, die in den letzten zweieinhalb Minuten die 71:67-Führung mit einem 9:2-Lauf ausbauten und so einem verdienten Erfolg entgegensteuerten.

"Im dritten Viertel gab es wieder einen Einbruch, aber im Schlussabschnitt waren wir deutlich besser als zuletzt", betonte Sengfelder, nachdem sein Team nach der Pause eine scheinbar komfortable 40:28-Führung auf Grund fahrlässiger Ballverluste schnell herschenkte. Elias Harris und Bryce Taylor mit zwei seiner vier Dreier konterten aber die 43:42-Führung der Niedersachsen, so dass der Pokalsieger mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung ins letzte Viertel ging und dort trotz des Aufbäumens von Staiger die Oberhand behielt.

"Wir waren in einem Tief, deshalb bin ich froh darüber, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben eine sehr gute Verteidigung gespielt und in der ersten Hälfte die Bretter kontrolliert, obwohl Braunschweig ein sehr gutes Rebound-Team ist", freute sich Brose-Trainer Roel Moors über die Reaktion, die seine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel gezeigt und die vor allem den Löwen-Topwerfer Scott Eatherton (11 Punkte) in die Schranken gewiesen hat.

Kameron Taylor ist zurück

"Braunschweig ist zwar zurückgekommen, aber danach hatte immer wieder einer meiner Spieler starke Momente. Chris Sengfelder gab zum Beispiel immer eine Antwort auf Lucca Staigers Dreier. Insgesamt haben wir eine gute Leistung gezeigt", resümierte der Brose-Coach, der auch davon profitierte, dass sich mit Kameron Taylor ein zuletzt arg vermisster Akteur nach seiner Schulterverletzung überraschend schnell zurückgemeldet hatte.

Löwen Braunschweig: Staiger (14 Punkte/4 Dreier), Releford (12/2), Eatherton (11), Marelja (7), Klepeisz (6), Lawson (6), Jallow (6), Lyles (4), Wank (3), Zeeb Brose Bamberg: Sengfelder (22/2), Obasohan (15/2), B. Taylor (12/4), Marei (12), Harris (9), Lee (6), K. Taylor (4), Weidemann, McLean, Olinde