Senegalfest in Priesendorf

Am Sonntag, 29. September, findet in Priesendorf das Senegalfest der Diözese Bamberg statt. Gleichzeitig ist dies die Fortführung des Stiftungsfestes des Seelsorgebereiches St. Marien Steigerwald. Der Gottesdienst, dem Bischof André Guèye aus Thiès/ Senegal mit Mitwirkung von Generalvikar Prälat Georg Kestel und vielen weiteren Geistlichen vorstehen wird, beginnt um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst wird ein Mittagessen angeboten und ab 12.30 Uhr schließt sich ein kleines Bühnenprogramm mit Interviewpartnern aus Deutschland und Senegal sowie umrahmenden Trommelklängen und anderen Lied- und Tanzbeiträgen an. Zudem werden Kunstgegenstände aus dem Senegal und fair gehandelte Waren angeboten. red