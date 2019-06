Sendelbacher laden zum Gartenfest ein

Der Kleingartenvereins "Am Sendelbach e. V." lädt am Wochenende zum Gartenfest ein. Das Fest beginnt am Freitag, 28. Juni, ab 18 Uhr mit dem Bieranstich auf der Festwiese vor dem Vereinshaus, musikalisch umrahmt von der Band "Honky Tonk". Um 21 Uhr wird das Johannisfeuer entfacht. Am Samstag ist ab 14 Uhr Festbetrieb auf der Festwiese und in den Kleingärten. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm. Den Abschluss des Tages bildet um 21 Uhr der traditionelle "Lampion-Umzug" durch die Anlage. Am Sonntag beginnt um 9 Uhr ein Feldgottesdienst auf dem Festplatz. Ab 9.45 Uhr gibt es einen Weißwurst-Frühschoppen. Ab 14 Uhr ist Festbetrieb mit der Musikkapelle "Duo Con Brio". red