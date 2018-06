Sendelbacher laden ein

red



Die Mitglieder des Kleingartenvereins "am Sendelbach e.V." laden zu ihrem Sommerfest ein. In der in schönster Blüte stehenden Gartenanlage, die mit ihren öffentlichen Wegen in der sehr gepflegten Anlage eine ökologische Insel im Süden der Stadt Bamberg darstellt, werden wieder zahlreiche Besucher aus Stadt und dem Landkreis erwartet. Das Fest beginnt am Freitag, 22. Juni, um 18 Uhr mit dem Bieranstich auf der Festwiese vor dem Vereinshaus. Der Bieranstich wird musikalisch umrahmt von der Musikband "Melodas". Ab 21 Uhr wird das Johannisfeuer abgebrannt. Am Samstagnachmittag ist ab 14 Uhr Festbetrieb auf der Festwiese und in den Kleingärten. Für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm. Den Abschluss des Tages bildet um 21 Uhr der traditionelle "Lampion-Umzug" für die Kinder und Junggebliebenen durch die geschmückte Anlage.Am Sonntag beginnt um 9 Uhr ein Feldgottesdienst auf dem Festplatz. Anschließend ist ab 9.45 Uhr Weißwurst-Frühschoppen mit der Musikkapelle "Melodas". Am Nachmittag ist ab 14 Uhr wieder Festbetrieb und Gartenkonzert. Für das leibliche Wohl der Gäste wird an allen Tagen bestens gesorgt sein, teilen die Veranstalter weiter mit. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.