Senate tagen

Am Dienstag, 5. Februar, tritt ab 16 Uhr der Umweltsenat zu einer öffentlichen Sitzung im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Neben der Bündelung der Wahlwerbung durch kommunale Werbeflächen steht Fahrradfahren in Bamberg auf der Tagesordnung. Am Mittwoch tagt ebenfalls ab 16 Uhr am gleichen Ort der Bau- und Werksenat. Es geht um verschiedene Bebauungsplanverfahren sowie die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes der Bayerischen Bereitschaftspolizei in der Pödeldorfer Straße. Alle Unterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red