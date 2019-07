Senat will Weg an der Itz am Sonntagsanger

Was die Mitglieder des Bausenats damals auch glücklich machte, war ein Fußgängersteg über die Itz zum Mühldamm und entlang des Flusses in Richtung alter Judenbrücke ein Geh- und Radweg. Am Mittwoch wollte und sollte der Bausenat den öffentlichen Geh- und Radweg über das Gelände absegnen, denn in der Zwischenzeit haben sich einige Veränderungen ergeben. So hat der Investor auch das Grundstück der benachbarten früheren Spedition Jacob erworben und will dort ebenfalls Wohnungen bauen. Zwischen den beiden Grundstücken - ehemaliges Autohaus und früherer Spedition - sollte nun der Weg von dem Fußgängersteg zum Sonntagsanger führen. Ersatzlos gestrichen war dafür der noch vor Jahresfrist vorgesehene Weg entlang der Itz. Als Gründe nannte Baubürgermeisterin Birgit Weber (CSU) zu wenig Platz entlang des Ufers. Nach den Vorschriften müsse ein Geh- und Radweg 2,50 Meter breit sein. Man werde an der Hotelterrasse schon vorbei laufen können, aber es sei kein öffentlicher Weg.

Das veranlasste besonders die radaffinen Stadträte, mit höchster Trittfrequenz argumentativ dagegen zu stürmen. Von einer "ätzenden Salamitaktik" und dem Gefühl, "verschaukelt" zu sein, sprach SPD-Stadtrat Andreas Gehring; das Ziel, die Itz erlebbar zu machen, löse sich wieder einmal auf, grummelte Wolfang Weiß (Grüne), und mit den Worten "ausgesprochen bedauerlich" machte Peter Kammerscheid (Pro Coburg) seinem Missmut Luft. "Warum an den engen Stellen nicht einen Steg über die Itz bauen?", suchte CSU-Stadtrat Max Beyersdorf die "unglückliche Lage" zu lösen, während Parteikollege Jürgen Oehm ein entsprechendes Gespräch mit dem Investor forderte. Der Diskussion machte SPD-Frau Petra Schneider ein Ende. Sie beantragte, das Thema abzusetzen und mit der Erlanger Firma nachzuverhandeln. Dazu, so begründete sie den Antrag weiter, müsse der Fußgängersteg nach den Maßgaben der Stadt gebaut werden.

Zwar wird dieser Steg ein Geschenk an die Stadt sein, aber weil diese den Unterhalt und Winterdienst machen wird, fordert man eine dauerhafte Stahl- und keine Alukonstruktion. Schließlich sieht der aktuelle Plan noch zwei rechtwinklige Kurven im Verlauf des Weges zum Sonntagsanger vor. Hier ist der Senat für Geradlinigkeit und sprach sich einmütig dafür aus, das Thema später zu behandeln. cw