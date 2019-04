Seminartag: Die vier Archetypen des Mannes

Am 7. Mai findet in der Hospizakademie Bamberg das Seminar "Die vier Archetypen des Mannes" statt. Archetypen sind nach dem Psychiater C. G. Jung Urformen menschlicher Vorstellungs- und Handlungsmuster. Männer jeden Alters können in dem Seminar erkennen, welche Qualitäten und Archetypen sie bereits entwickelt haben und welches Potenzial in ihnen steckt. Das Seminar wird von Michael Maisch (Dipl.-Sozialwissenschaftler, Heilpraktiker, Coach) geleitet.

Weiterführende Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.hospiz-akademie.de oder werktags telefonisch unter der Telefonnummer der Bamberger Hospiz-Akademie (0951/9550722). red