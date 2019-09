Seminarreihe "Frau und Beruf" startet wieder mit buntem Programm

Mit vielen interessanten Themen startet ab 8. Oktober wieder die Reihe "Frau und Beruf" als gemeinsames Angebot der Beratungsstelle für Arbeitslose, der Gleichstellungsstelle des Landkreises und des Jobcenters. Das aktuelle Programm unter dem Motto "Frauen auf Erfolgskurs" bietet eine Fülle von Seminaren, die den Teilnehmerinnen das Rüstzeug für den erfolgreichen Wiedereinstieg ebenso vermitteln, wie ganz praktische Qualifikationen, die im beruflichen Alltag notwendig sind.

Die Veranstaltungen finden immer dienstags in der Beratungsstelle für Arbeitslose, Kronacher Straße 9 in Kulmbach statt, beginnen um 9 Uhr und dauern in der Regel drei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings erforderlich.

Den Auftakt bestreitet die Referentin Anneliese Haase am 8. Oktober. Im Seminar "Glaube versetzt Berge - negative Glaubenssätze in positive umwandeln" geht es darum, die alten Muster zu durchbrechen.

Am 15. Oktober geht es um die Kommunikation im Arbeitsalltag. Referentin Elisabeth Nicklas spricht über lohnende Alternativen zum oft doch sehr "rauen Ton" in der Arbeitswelt.

Kreativ wird es bei "Autobiografisch schreiben für Frauen" am 22. Oktober. Referentin Andrea Senf lädt zu einem inspirierenden Mitmach-Workshop für literarische Anfängerinnen ein, denn das Aufschreiben der eigenen Vergangenheit kann dabei helfen, das (Berufs-)Leben rückblickend neu zu ordnen.

Referentin Karin Wagner vermittelt im Seminar am 5. November Strategien, die dabei helfen, die eigene Persönlichkeit zu fördern und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen - auch in Krisenzeiten.

Bunt geht es dann am 12. November im Seminar "Farbkraft - wie Farben auf Körper, Geist und Seele wirken" zu. Referentin Annekatrin Bütterich gibt Tipps, wie es gelingt, die Kraft der Farben zu nutzen.

Sich selber mögen, zu sich stehen - darum geht es im Seminar "Ich bin schön!" mit Marsha Cox am 19. November.

Am 26. November heißt es "In 90 Sekunden zum Erfolg - sich kurz und knackig vorstellen". Im Mittelpunkt steht die Selbstpräsentation im Vorstellungsgespräch. Referentin Tanya Auer trainiert mit den Teilnehmerinnen die "90-Sekunden-Methode".

Worauf es beim Lesen von Stellenanzeigen ankommt, erfahren die Teilnehmerinnen im Seminar am 3. Dezember mit Referentin Susanne Zeitler.

Zum Abschluss der Seminarreihe gibt Referentin Susanne Höllbacher am 10. Dezember Tipps, wie man schmerzfrei durchs Leben gehen kann. Unter anderem werden Schmerzfrei-Übungen (auf der Grundlage des Konzepts von Liebscher & Bracht) und Faszienrollmassagen demonstriert.

Anmeldungen für die Seminare sind ab sofort bei der Beratungsstelle für Arbeitslose, Telefon 09221/4377, möglich. red