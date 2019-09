Seminare zu Design-Sprint und Imagefilmen

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum Bad Kissingen (RSG) bietet im Herbst drei geförderte Seminare an. Ein zweitägiges Seminar mit Workshop-Charakter zum Thema "Design Sprint" findet am 8. und 9. Oktober im Rahmen des ESF-geförderten Weiterbildungsprojektes "Arbeitswelt 4.0 - digital und kompetent in die Zukunft" statt. Der Design Sprint ist eine weltweit angewandte Methode, die von zahlreichen namhaften und bekannten Unternehmen verwendet wird, um ihre Problemstellungen zu lösen, neue Ideen zu generieren und letztendlich deren Marktfähigkeit zu sichern. Im Rahmen des Seminars haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Grundlagen des Design Sprints, Storyboard und Prototyping kennenzulernen. Anhand einer regionalen Problemstellung erfolgt eine praxisnahe Vermittlung der Grundlagen. Das zweitägige Seminar findet von 8.30 bis 17.30 Uhr im RSG, Sieboldstraße 7, statt.

Im Rahmen eines weiteren Seminars erfahren die Teilnehmenden wie man einen professionellen Imagefilm produziert. Praxisnah und ergebnisorientiert wird der Umgang mit einer Kamera, die Kameraeinstellung sowie die Konzeptionierung eines Films erklärt. Die Teilnehmenden lernen, wie man einen kleinen Film schneidet. Das Tagesseminar "Online - Marketing Imagefilm" findet am Dienstag, 15. Oktober, von 8.30 bis 17.30 Uhr, in den Räumen der Firma bitfire GmbH, Geschwister-Scholl-Platz 1, in Bad Kissingen statt.

Am Freitag, 11.Oktober, wird ein Seminar zum Thema "Wissenstransfer im Unternehmen - Demographische Entwicklung als Herausforderung für Unternehmen" angeboten. Wenn langjährige Mitarbeiter sich beruflich neu orientieren oder in den Ruhestand gehen, verlieren Unternehmen vor allem in Zeiten des demographischen Wandels wertvolles Know-how. Im Rahmen des Seminars werden unter anderem Themen wie Wissenstransfer, Personalplanung und Lösungsansätze des Demographiemanagements behandelt. Das Seminar erfolgt in der Zusammenarbeit mit dem Landkreis Schweinfurt und der GRIBS Betriebs- GmbH und findet von 8.30 bis 17.30 Uhr bei GRIBS, Karl-Götz-Straße 5, in Schweinfurt statt. Anmeldung: Tel.: 0971/723 62 04, anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, www.rsg-bad-kissingen.de red