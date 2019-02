Seminare für Paare, die heiraten wollen

Die Domschule Würzburg bietet unter der Überschrift "Wir trauen uns" Seminare für Paare an, die heiraten wollen, unabhängig von der Konfession. Sie finden am Samstag, 16. März und am Samstag, 4. Mai, jeweils von 9 bis etwa 16 Uhr im Schloss Saaleck Hammelburg statt. Anmeldungen bis 6. März (für den ersten Termin) an das Diözesanbüro Bad Kissingen, Tel.: 0971/1448 oder online unter: www.domschule-wuerzburg.de/ehevorbereitung. sek