Seminar zum Pflanzenschutz

Der Bayerische Bauernverband (BBV) bietet gemeinsam mit dem Maschinenring und dem Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) Pflanzenschutz-Sachkundefortbildungen an. Unter anderem wird eine Fortbildung am Samstag, 9. November, um 13 Uhr in Weingarts angeboten. Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeformulare sind in der BBV-Geschäftsstelle Bamberg unter Tel. 0951/96517-130 oder per E-Mail an bamberg@bayerischerbauernverband.de erhältlich. red