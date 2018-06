Seminar zu Babys erstem Brei

sek



Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bischofsheim bietet Eltern ein zweiteiliges Seminar "Beikost leicht gemacht - Babys erster Brei" an. Die Termine sind am Montag, 2., und 9. Juli, jeweils im evangelischen Gemeindehaus in Poppenlauer . Infos und Anmeldungen unter Tel.: 09772/932 80.