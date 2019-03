Seminar: Zeit- und Selbstmanagement

Die Kolping-Akademie Bamberg bietet am Samstag, 23. März, ein Seminar unter dem Motto "Zeit- und Selbstmanagement " an. Die Teilnehmer lernen praxiserprobte Zeitmanagementtechniken zielorientiert anzuwenden. Das Seminar findet von 9 bis16.15 Uhr am Wilhelmsplatz 3 in Bamberg statt. Nähere Infos und Anmeldung unter www.kolpingbildung.de oder Telefon 0951/519470. red