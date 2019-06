Seminar "Wirksames Recruiting"

Um begehrte Fachkräfte und Talente für das eigene Unternehmen zu gewinnen, reichen die klassischen Formen des Personalrecruitings heute oft nicht mehr aus. Personalverantwortliche müssen daher neue kreative Wege beschreiten um geeignete Mitarbeiter zu finden. Recruiting ist heute überwiegend digital. Die Kolping-Akademie zeigt unter anderem in diesem Seminar welche Beschaffungskanäle die Richtigen sind oder wie man Personalmarketing Techniken digital nutzen können. Das Seminar findet am Montag, 1. Juli, und Dienstag, 2. Juli, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr in der Kolping-Akademie Bamberg, Wilhelmsplatz 3, statt. Nähere Infos und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red