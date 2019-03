Seminar und Training für Bewerber

Am Donnerstag, 4. April, findet im Fürther BiZ (Ludwig-Quellen-Straße 20) von 14.30 bis 18 Uhr ein Informationsnachmittag rund um das Thema Bewerbung in Richtung Ausbildungsplatz oder Duales Studium statt. Es geht beispielsweise um Lösungsansätze zu Fragen: Wie wecke ich beim Arbeitgeber mit Anschreiben und Lebenslauf Interesse, um eine Einladung zu bekommen? Worauf muss ich bei einem Einstellungstest achten? Welche Fragen können im Vorstellungsgespräch auf mich zu kommen? Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch erforderlich unter Telefon 0911/2024-480 oder via E-Mail an fuerth.biz@arbeitsagentur.de. red