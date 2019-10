Seminar über die vielen Facetten der Einsamkeit

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten im Diözesanhaus am Samstag, 2. November, von 9.30 bis 17 Uhr ein Tagesseminar zum Thema "Einsamkeit" an. In diesem Seminar werden verschiedene Perspektiven nebeneinander gestellt, darunter Einsichten aus diversen Wissenschaften sowie aus Philosophie und Glauben. Gefragt wird jeweils auch nach Wegen "aus der Einsamkeit". Die Leitung hat Rektor Elmar Koziel. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Donnerstag, 24. Oktober, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen unter Telefon 09571/ 9260, per Mail info@14hl.de oder im Internet www.14hl.de. red