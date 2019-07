Seminar: Tanzenergie Griechenlands

Der griechische Tanz spielt eine wichtige Rolle innerhalb der kulturellen griechischen Tradition. Jeder Ort hat seine eigenen Tänze, und selbst die Tänze, die weit verbreitet sind, können von Region zu Region stark variiert werden. Ein Seminar möchte die Teilnehmer mit einer repräsentativen Auswahl von Tänzen aus allen wichtigen "Familien" des traditionellen griechischen Tanzes bekanntmachen und so die Wichtigkeit des Volkstanzes allgemein für den Menschen vermitteln. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, den Teilnehmern den echten, ursprünglichen Charakter des griechischen Tanzes zu vermitteln, der sich bei weitem nicht auf die Schritte beschränkt. Der traditionelle griechische Tanz ist ein Teil der griechischen Seele. Das Seminar mit Grigorios Nikiforidis findet am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 18.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Anna in der Heinkelmannstraße 1 statt. Infos und Anmeldung bei Hedwig Vogler, Telefon 0951/27410. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. red