Seminar mit dem Thema "Windelfrei"

Unter dem Titel "Windelfrei - Babys ohne Windeln. Wie geht das?" findet im Familienstützpunkt des Mütterzentrums Ebermannstadt ein vierstündiges Seminar statt, das sich an werdende oder frischgebackene Eltern richtet. Es wird in diesem Workshop ein Konzept vorgestellt, das Eltern mit Babys ein Leben (fast) ohne Windeln ermöglichen soll - ganz natürlich eben. Entscheidend dafür sei die Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Grundlegende Informationen, Tipps für die Praxis und Motivation vermittelt die Kursleiterin und "Windelfrei-Coach" Nanni Wolf. Der Kurs findet am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 14 Uhr statt. Weitere Infos und Anmeldungen bis Donnerstag, 7. Februar, via E-Mail an familienstuetzpunkt@muetterzentrum-ebermannstadt.de oder unter der Telefonnummer 0151/ 56042210. red