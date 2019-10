Seminar für Vereine und Organisationen

Mit einem Blockseminar zum Thema "Mitglieder gewinnen, begeistern & halten" für Vereine, Organisationen und sonstige ehrenamtlich agierende Gruppierungen setzt das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) im Landkreis Kronach seine Schulungsreihe fort. Das Seminar richtet sich insbesondere an die Vorsitzenden bzw. Vorstände der Vereine und gliedert sich in zwei Teile. Jeweils von 16.30 bis 20 Uhr findet freitags, 18. und 25. Oktober, im Flößerzimmer von Wagners Hotel, Mühlwiesen 1-3 die Schulung statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung über das Anmeldeformular unter www.kobe-kronach.de, per E-Mail unter KoBE-KC@kronachcreativ.de oder telefonisch unter 09261/6709332 gebeten. red