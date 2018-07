Seminar für Mittelstand

Technische Veränderungen schreiten immer schneller voran und bestimmen viele Bereiche in Wirtschaft und Gesellschaft. Gerade für mittelständische Betriebe ist es schwierig, die steigende Komplexität der Veränderungen in den Griff zu bekommen. Hier setzt die vierteilige Seminarreihe " Mittelstand 4.0: digital & innovativ" an. Mit Vorträgen erfahrener Experten werden praxisnah Wege aufgezeigt, wie die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden kann. Das Netzwerk Beraterkompetenz Oberfranken, die Akademie für Neue Medien und die IHK laden hierzu am Mittwoch, 18. Juli, von 9 bis 17 Uhr ein. Infos und Anmeldung unter www.berater-oberfranken.de/anmeldung . red