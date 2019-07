Seminar für künftige Babysitter

Erstmals führt der Kinderschutzbund (DKSB) Forchheim in Zusammenarbeit mit dem Büro für Jugendarbeit Ebermannstadt ein Babysitterseminar im Hasenbergzentrum in Ebermannstadt durch. Termin ist von Montag, 22., bis Mittwoch, 24. Juli.

Dieses Seminar besteht aus drei Teilen und wird von einem Kinderarzt, einer Hebamme und einer Erzieherin durchgeführt. Die Themenbereiche werden durch praktische Übungen vertieft. Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 15 Jahre.

Liste der Babysitter

Bei Teilnahme an allen drei Abenden werden die Bewerber in die Babysitterliste des Kinderschutzbundes aufgenommen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bittet der DKSB um telefonische oder persönliche Anmeldung in der Geschäftsstelle, Spitalstraße 2 in Forchheim, unter Telefon 09191/13370 oder per E-Mail an info@kinderschutzbund-forchheim.de. red