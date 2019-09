Seminar für Jugendleiter

Um junge Menschen zwischen zwölf und 14 Jahren auf die Mitarbeit in Jugendgruppen, Vereinen, bei Aktionen und Freizeiten vorzubereiten, bieten der Kreisjugendring und die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit vom 18. bis 20. Oktober im Schullandheim Rappershausen das Jugendleiterseminar "Vorglühen - für zündende Ideen auf dem Weg als Gruppenleiter" an.

Die Seminarinhalte vermitteln kreative Ideen für den Einstieg in die Jugendarbeit, eine Vielfalt an Workshops mit interessanten Themen, spielerische und abenteuerliche Aktivitäten. Zudem erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Planung und Gestaltung einer Gruppenstunde. Natürlich bleibt auch Zeit für jede Menge Spaß mit Gleichgesinnten. Jugendarbeit will die jungen Menschen fähig machen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Des Weiteren erfahren die Teilnehmer mehr über eigene Stärken und Ressourcen, und wie diese in der Jugendarbeit eingesetzt werden können.

Anmeldung

Die Anmeldeunterlagen können in der KJR-Geschäftsstelle, Tel.: 09771/975 11, und per E-Mail unter info@kjr-rhoen-grabfeld.de angefordert oder unter www.kjr-rhoen-grabfeld.de heruntergeladen werden. Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. red