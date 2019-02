Seminar für Gospel, Trommel und Tanz

"Impuls" - der Chor für moderne Kirchenmusik der evangelischen Kirchengemeinde Baiersdorf, bietet ein Gospel-, Trommel-, und Hip-Hop-Tanz-Seminar im Gemeindehaus in Baiersdorf an. Am Samstag, 9. Februar, von 14 bis 17.45 Uhr, können die Teilnehmer in einer der drei parallelen und inhaltlich aufeinander abgestimmten Gruppen aktiv sein: 1. Gospel-Chor, 2. Trommelgruppe, 3. Hip-Hop-Tanz (ab zwölf Jahren). Der Groove soll anschließend in einem Gottesdienst um 18 Uhr zu hören und erleben sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos gibt es bei Gerhard Fischer, Telefon 09133/789444. red