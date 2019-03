Seminar für Frauen in Umbruchsituationen

Der Katholische Deutsche Frauenbund Diözesanverband Bamberg e. V. (KDFB) lädt interessierte Frauen am Freitag, 22. März, ein, die persönlichen Energieräuber, aber auch die eigenen Kraftquellen zu erkunden. Ob eine schwierige Beziehung zum Partner oder den Kindern, ein anstrengender Job oder die Pflege von Angehörigen, all das stellt sich in ihnen den Weg und kosten viel Kraft. Die Energie, die gut zum Leben zu brauchen könnten, fehlt. Durch die Arbeit mit verschiedenen Methoden, wie Malen, Schreiben, Meditation, Tanz und Bibelarbeit, entdecken die Teilnehmer neue Wege für ein gutes Leben - trotz oder gerade wegen der Steine und Scherben auf dem Weg. Beginn ist um 16 Uhr im Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Eine Anmeldung im KDFB Büro unter der Rufnummer 0951/5023661 ist erforderlich. Anmeldeschluss ist der 13. März. red