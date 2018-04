Seminar für Brautleute

Partnerschaft und Glaube





Die Domschule Würzburg bietet unter der Überschrift "Wir trauen uns" Seminare für Paare die heiraten wollen" an, unabhängig welcher Konfession sie angehören.Im Seminar geht es vor allem darum, wie man mit Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umgehen kann und was der christliche Glaube mit Ehe zu tun hat. Man erfährt, wie andere über Partnerschaft, Glaube und Ehe denken und erhält Anregungen für die eigene Beziehung und Informationen und Tipps zum Traugottesdienst.Das nächste Seminar im Landkreis findet am Samstag, 5. Mai, in Hammelburg auf Schloss Saaleck von 9 bis 16 Uhr statt. Anmeldung bis spätestens Freitag, 27. April, an das Diözesanbüro Bad Kissingen, Kapellenstraße 9, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/1448 oder online unter: www.domschule-wuerzburg.de/ehevorbereitung