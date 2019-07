Seminar für Betroffene von Tinnitus

Die Tinnitus Selbsthilfegruppe Kulmbach veranstaltet ein Patientenseminar mit anschließendem Grillen am Samstag, 13. Juli. Beginn ist um 14 Uhr im Haus der Jugend in Rugendorf. Volker Kratzsch, ärztlicher Direktor der Abteilung Hörbehinderung, Tinnitus und Schwindelerkrankungen in der Klinik ,,Am Stiftsberg" in Bad Grönenbach, wird das Neueste von den Behandlungsmöglichkeiten des Tinnitus vermitteln. Gäste sind willkommen. Für Nichtmitglieder wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Um Anmeldung wird gebeten, bei Herbert Rösch, Telefon 09223/251 oder per E-Mail herbertroesch@t-online.de. red