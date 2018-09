Seminar für Betreuer

Der Kreisjugendring (KJR) Forchheim, die Evangelische Jugend im Dekanat Forchheim und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Forchheim und Ebermannstadt laden im Rahmen der Jugendleiterausbildung zukünftige und aktuelle Mitarbeiter und Betreuer in der Jugendarbeit ab 15 Jahren zum Aufsichtspflichtseminar in den KJR Forchheim ein.

Von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich in der Jugendarbeit engagieren, wird viel verlangt: methodische Fitness, pädagogisches Geschick, rechtliche Kenntnisse sowie Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Referent Stefan Obermeier ist Rechtsanwalt und vermittelt mithilfe anschaulicher Beispiele aus seiner jahrelangen Erfahrung in der Jugendarbeit rechtliche Grundlagen der Jugendarbeit. Schwerpunkte sind dabei Rechte und Pflichten von Leitungspersonen.

Das Seminar findet am Samstag, 29. September, von 9.30 bis 17 Uhr statt. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Um schriftliche Anmeldung beziehungsweise Online-Anmeldung (www.kjr-forchheim.de) bis 20. September an den KJR Forchheim (Am Streckerplatz 3) wird gebeten. Nähere Informationen unter Telefon 09191/7388-0. red