Seminar dient der Persönlichkeitsfindung

Attraktiv und selbstsicher sein durch die Wahl der richtigen Farben - das bietet ein dreiteiliges Persönlichkeitsseminar für Frauen und Männer, die wissen wollen, welche Farben ihnen schmeicheln. Anhand einer persönlichen Farbanalyse wird für jeden Teilnehmer ein individueller Farb- und Schönheitspass erstellt. Im zweiten Teil bekommt man einen Einblick, was wichtig ist für einen strahlenden Gesichtsausdruck und die richtige Pflege mit Naturprodukten. Ein erfahrener Visagist berät zu Frisur, Haarfarbe, Bart und Brille. Die Teilnehmer erhalten Vorschläge für eine gut kombinierbare Grundgarderobe und das Einsetzen von Schmuck und Accessoires. Der Farb- und Stilberater, Visagist und Stylist Gerhard Gärtner bietet diesen Kurs an drei wöchentlich gehaltenen Terminen ab Montag, 9. März, jeweils von 18 bis 21 Uhr in Bad Rodach in der Rückertschule an. Info und Anmeldung unter 09561-882559 oder unter www.vhs-Coburg.net. red