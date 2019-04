Seminar der Hanns-Seidel-Stiftung

"Wer sein (Vereins-) Recht kennt, macht keine Fehler". Unter diesem Titel bietet das KoBE im Landkreis Kronach in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stiftung am Dienstag, 7. Mai, um 18.30 Uhr, in der Zecher-Halle, ein Seminar für Vereine, Organisationen, Initiativen und weitere Interessierte an. Mit dem Referenten Roland Sing steht den Teilnehmern ein versierter Experte zu Themen wie rechtliche Aspekte der Vereinsarbeit, Satzung, Mitgliederversammlung, Vorstandsarbeit sowie Strategien zur Vermeidung und Absicherung von Haftungsrisiken, zur Verfügung. Mit diesem Seminar reagiert das KoBE auf ein immer wiederkehrendes und stets aktuelles Anliegen der Vereine, Unsicherheiten in Rechts- und Haftungsfragen zu beseitigen. Anmeldung bitte unter: Online-Formular: www.kobe-kronach.de, per E-Mail: kobe-kronach@kronachcreativ.de oder unter

Telefon 09261/6709330. red