Vierzehnheiligen 22.08.2019

Seminar behandelt Frage "Wer bin ich?"

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten das Seminar "Wer bin ich?" im Diözesanhaus von Freitag 27., bis Sonntag, 29. September, an. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr, Ende am Sonntag um 16 Uhr. Der K...