Seminar begeistert knapp 70 Karatekas in Steinwiesen

Knapp 70 Teilnehmer aus Bayern, Sachsen, Thüringen und Rumänien fanden sich in Steinwiesen ein, um zum dritten Mal ein Zeichen des Zusammenhalts und der Wissbegierde zu setzen. Unter den Teilnehmern waren auch Peter Zäch (6. Dan) und Gerhard Kerscher (5. Dan).

Die Anwesenden konnten viel von Kyoshi Lothar J. Ratschke (8. Dan) lernen. Der Fokus lag hierbei in der Unterstufe auf Grundschule und Kombinationstechniken sowie den Katas Heian Shodan und Heian Nidan. Das Hauptaugenmerk in der Oberstufe galt den Katas Meikyô (Klarer Spiegel) und Wankan (Königskrone).

Natürlich spielten Dynamik und korrekte Ausführung der einzelnen Techniken eine zentrale Rolle. Die Kata durfte in der Form nicht verändert werden; das von Sensei Ratschke jedoch an die Hand gegebene Bunkai (anwendungsbezogene Sinnermittlung) brillierte in allen Facetten der Kampfkunst unter gleichzeitiger biomechanischer Betrachtung.

Meister Ratschke vermittelte den Karatekas nicht nur geschichtliches, technisches und taktisches Wissen, sondern ganzheitliches traditionelles Shotokan-Karate-Do. Bereichert und aufgelockert wurden die anspruchsvollen Einheiten hierbei durch Sensei Ratschkes eingebrachte Erfahrungen und Lebensgeschichten. Anlässlich des Seminars stellten sich auch vier Karatekas zur Prüfung und dürfen nun den nächsten Kyu-Grad tragen.

Zusammenfassend war das Seminar in Steinwiesen auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Karate-Familie wurde durch gemeinsames Training gefestigt und es konnten interessante Anregungen mitgenommen werden, um das individuelle Karate zu verbessern.

Seit Jahren setzt dabei das Dojo Steinwiesen äußerst erfolgreich auf Kyoshi Lothar J. Ratschke, der in traditionellen Formen die komplette Bandbreite der Kampfkunst lehrt. Entsprechend konnte einmal mehr Neues kennengelernt, Bekanntes intensiviert und - je nach Graduierung - gegebenenfalls auch in noch unbekannte Teilbereiche dieser Selbstverteidigungskunst vorgedrungen werden.

Kyoshi Ratschke wird auch im kommenden Jahr wieder in Steinwiesen dabei sein. Der Seminar-Termin ist der 21. März 2020. red