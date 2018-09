Seminar am Heiligenhof

Die Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof" bietet in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Sudetendeutscher Akademiker von Mittwoch, 3., bis Freitag, 5. Oktober, ein Seminar mit dem Titel "Die katastrophalen Auswirkungen der ,Achter-Jahre‘ des 20. Jahrhunderts. Die Tagung beginnt am Mittwoch, 3. Oktober, um 14 Uhr und endet am Freitag, 5. Oktober. Anfragen und Anmeldung bis zum 28. September unter dem Stichwort: "ASA" an: "Heiligenhof", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: 0971/714 747 oder per Mail an: hoertler@heiligenhof.de. sek