Seltsames Diebesgut

Gleich zwei Diebe konnten Streifen der Lichtenfelser Polizei am frühen Morgen des Heiligabend am Bahnhof fassen. Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg hatte eine Leitbake unter dem Arm. Gegenüber den Beamten gab er an, sie mit nach Hause nehmen zu wollen. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizisten nahmen dem Mann die Bake ab und schickten ihn nach Hause. Ein 27-jähriger Lichtenfelser lief mit dem Werbeaufsteller einer Gaststätte durch die Innenstadt. Auf die Frage, wo er die "Sonnenbräu"-Werbung her habe, erklärte er der Streife, sie am Bahnhof geschenkt bekommen zu haben. Der junge Mann hatte 1,1 Promille in der Atemluft Der Werbeaufsteller kann in der Polizeiinspektion abgeholt werden. Beide Männer werden wegen Diebstahls angezeigt. pol