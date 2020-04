Seltener Wendehals

Derzeit steigt die Zahl heimkehrender Zugvögel. Neben Zilpzalp, Fitis, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke und Nachtigall hat nun auch der selten gewordene, scheue Wendehals seinen Weg aus dem afrikanischem Wintergebiet zurück an den Obstlehrgarten des Landkreises Coburg gefunden. Dank der baumrindenähnlichen Färbung ist der Langstreckenzieher nur schwer zu entdecken. Sein monotoner "gjä-gjä-gjä" Ruf verrät ihn aber auf weite Distanz. Die zahlreichen Nistkästen rund um den Lehrgarten, in Verbindung mit spärlich bewachsenen Bodenarealen und Obstbäumen, haben auf den gut getarnten Ameisenfresser wie schon in den vergangenen Jahren eine große Anziehungskraft.

Seinen Namen verdankt der Wendehals den pendelnden Kopfbewegungen, die er als Drohgebärde und in der Balz zeigt. Der Wendehals zählt wie der Wiedehopf zu den sogenannten sekundären Höhlenbrütern. Leider steht er in Bayern mittlerweile auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Vogelarten. tn