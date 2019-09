Seltener Anblick am Bahnhof

Am Wochenende machte im Erlanger Bahnhof eine Dampflok Station. Das PS-starke Gefährt der Fränkischen Museums-Eisenbahn Nürnberg war auf dem Weg von Nürnberg nach Weinfranken. Für die Sonderfahrt wurden die vereinseigene Dampflokomotive 52 8195-1 unter Dampf genommen und historische Waggons angehängt. Die Lok konnten die Aktiven des Vereins 1993 erwerben, wieder flott machen und seit 1996 unter Dampf halten. In Erlangen stiegen Fahrgäste zu, außerdem hatten sich zahlreiche Fotografen in Position gebracht, um diese seltene Situation mit ihren Kameras einzufangen. Foto: Manfred Welker