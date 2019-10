Am Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr findet im Rahmen des Workshops "Handpan spielend lernen" im Seminarzentrum "Punkt XII" in Oberrimbach ein Konzert mit Cora Krötz statt. Die Musikerin und Musikpädagogin spielt eigene Kompositionen, in denen Obertongesang, eigene Gesänge und Stimmimprovisationen zu nie gehörten Klangkombinationen verschmelzen. Karten gibt es an der Abendkasse. Foto: Petra Müller